DHA DIŞ - Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem Ekvador () – Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.

DHA DIŞ - Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem

Ekvador () – Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.

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