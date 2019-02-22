DHA DIŞ - Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem
Ekvador () – Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.
Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem Ekvador () – Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.
Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem
Ekvador () – Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.