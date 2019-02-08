DHA DIŞ - Düşen uçakta bulunan cesedin Emiliano Sala'ya ait olduğu açıklandı

Fransa () - Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın Fransa'nın Nantes şehrinden yeni transfer olduğu İngiltere'nin Cardiff şehrine giderken bindiği özel uçak Manş denizi üzerinde kaybolmuştu.

Yapılan araştırmalar sonucu pilot ve futbolcuyu taşıyan tekmotorlu Piper Malibu marka uçak Manş denizinde 70 metre derinlikte bulunmuş ve uçakta bir ceset olduğu tespit edilmişti.

Hava şartlarının müsait olduğu Çarşamba günü, uçak enkazını çıkartma çalışmaları başlamış ama sadece enkazın içindeki ceset çıkartılabilmişti.

Hava Kazaları İngiltere Bürosu yetkililerinin verdiği bilgilere göre çıkartılan cesedin, yapılan otopsiden sonra Arjantili futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu anlaşıldı.

İngiliz yetkililer Sala'nın naaşının ailesine teslim edileceğini duyurdular.

Hava şartlarının el vermemesi yüzünden uçak enkazının şimdilik çıkartılamadığını belirten İngiltere Hava Kazaları bürosu yetkilileri, enkaz çıkartma çalışmalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Uçağın pilotu 59 yaşındaki David Ibbotson'un nerede olduğu şu an itibarı ile bilinmiyor.

Nantes futbol kulübü ise futbolcusu Sala transferi ile ilgili olarak Cardiff futbol kulübünün transfer için ödemesi gereken ilk rakam olan 17 milyon Euro’nun ödenmediğini ve Nantes FC avukatlarının olayı FIFA yetkili organlarına taşıyacağını belirtti.