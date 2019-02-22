DHA DIŞ - Dünyanın ilk insansız tank savarı IDEX Fuarı’nda gösterildi

Gonca YAĞCI, () - Dünyanın ilk insansız tank savarı Suudi Arabistan’da düzenlenen IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı’nda gösterildi.

MBDA ve Milrem Robotics şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği araç (UGV) dünyanın ilk insansız kara tank savarı olarak tasarlandı.

Army-technology sitesindeki haberde, Milrem Robotics’in CEO’su Kuldar Väärsi, bu aracın alanındaki en modern iki teknolojinin bir kombinasyonu olduğunu belirterek robotik savunma sistemlerinin savaş alanında nasıl bir karmaşa yaratabileceğinin iyi bir örneği olacağını söyledi.

Karada muharebe destek sistemi bulunan insansız aracın, askeri birlikleri güvende tutma aynı zamanda tanklara ve diğer benzer hedeflere karşı savaşma özelliği bulunuyor

Uzaktan yönlendirilebilen tank savar, düşük sıcaklık ve ses duyarlılığı sayesinde askerlerin konuşlandırılma görevi bitimine kadar fark edilmeden durabiliyor.