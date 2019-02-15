BAE () - Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle uçuşların yerel saatle 10:13 ve 10:45 arasında durdurulan uçuşlar yeniden başladı.
Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespitinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı. Bir çok uçunu iptalinin ardından havalimanı basın ofisi, uçuşların normale döndüğünü duyurdu.
DHA DIŞ - Dubai havalimanında uçuşlara 'drone' engeli
BAE () - Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle uçuşların yerel saatle 10:13 ve 10:45 arasında durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespitinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı....
BAE () - Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle uçuşların yerel saatle 10:13 ve 10:45 arasında durdurulan uçuşlar yeniden başladı.
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