DHA DIŞ - Dubai havalimanında uçuşlara 'drone' engeli

BAE () - Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10:13 ve 10:45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.

Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespitinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı. Bir çok uçuşun iptalinin ardından havalimanı basın ofisi, uçuşların normale döndüğünü duyurdu.

