DHA DIŞ - Çipras: Bugün Balkan tarihinde yeni bir sayfa açtık

Yunanistan () - Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya' olarak kabul değişmesini ön gören anlaşmayı '153 evet' ile onayladı.



Meclisteki ‘tarihi’ oylama sonrası Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sosyal medya hesabından mesajlar yayınladı.

“Bugün tarihi bir gün” diyen Çipras, “Yunanistan tarihin önemli bir bölümünü koruyor, eski Makedonya mirası. Bugün Balkan tarihinde yeni bir sayfa açtık. Milliyetçi nefret, anlaşmazlıklar ve çatışmalar artık yerini dostluk, barış ve iş birliğine bıraktı” dedi.

Gelecek nesillerin oylamada ‘evet’ oyu veren vekillere minnettar olacağını söyleyen Çipras, “Ülkelerimizdeki gelecek nesiller, insanlarımızın dayanışması ve bir arada yaşaması için, barışçıl bir gelecek için temeller atan, yürekli ve cesur parlamento üyelerine minnettar olacaktır. Kuzey Makedonya bugün doğdu. Bölgedeki güvenlik, istikrar ve karşılıklı gelişme çabalarında Yunanistan'ın dostu ve müttefiki olacak” dedi.