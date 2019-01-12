Çin () - Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin, yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
DHA DIŞ - Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Çin () - Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin, yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
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