DHA DIŞ - Cidde’de çıkan yangında 4’ü ağır, 29 kişi yaralandı

Suudi Arabistan, () – Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Emir Sultan Caddesi’nde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan önce kontrol altına almayı başarabildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, can kaybının yaşanmadığı yangında 4 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 25 yaralının da tedavi edildiği duyuruldu.



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Yanan binadan görüntü