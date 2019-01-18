DHA DIŞ - Cerrah, oğluna ameliyatı ‘meyvelerle’ böyle anlattı

Çin, () – Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi.

Meyveler üzerinde gerçekleştirdiği bu ameliyatları kayda alan cerrah baba, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, büyük ilgi çekti.

Paylaşılan görüntülerde, cerrah olan baba bir yandan meyveler üzerinde ameliyat prosedürlerini anlatırken; bir yandan da bunları uyguluyor. Ameliyatı gerçekleştiren adam ardından, dikiş atıyor.



Görüntü Dökümü

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-Meyveler üzerinde uygulanan ameliyat

