DHA DIŞ - Çavuşoğlu - Netanyahu çok husursuz çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı

Tunus, () – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui’nin daveti üzerine Tunus’u ziyaret etti. Tunus’ta Türkçe öğrenen üniversite öğrencileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu,...

DHA DIŞ - Çavuşoğlu - Netanyahu çok husursuz çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı

Tunus, () – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui’nin daveti üzerine Tunus’u ziyaret etti. Tunus’ta Türkçe öğrenen üniversite öğrencileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, Jhinaoui ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından düzenlenen basın toplantısında Netanyahu'nun sözlerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu,  "Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini  anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir  sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek  istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz  sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar  atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor." dedi.

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-Çavuşoğlu ve Jhinaoui’nin ortak basın toplantısı


 

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