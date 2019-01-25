DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Sefa Karahasan, KKTC () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Görüşmeden...

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Sefa Karahasan, KKTC () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü

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