DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Sefa Karahasan, KKTC () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Görüşmeden...