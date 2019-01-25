DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Sefa Karahasan, KKTC () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Görüşmeden görüntü
Sefa Karahasan, KKTC () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Görüşmeden...
Sefa Karahasan, KKTC () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Görüşmeden görüntü