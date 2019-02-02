DHA DIŞ - Brisbane Havalimanı'nda bıçaklı saldırgan paniği

Avusturalya () – Avusturalya’nın Queensland eyaletinde bulunan Brisbane Havalimanı’nda üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve elinde bıçak taşıdığı görülen biri kişi havalimanının tahliye edilmesine neden oldu.



Avusturalya Federal Polisi’nin de müdahale ettiği olayla ilgili Queensland Polisi twitter üzerinden bir kişiyi gözaltına aldıklarını, şüphelinin sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldüğünü ve olay sebebiyle yaralanan kimse olmadığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanı tahliye görüntüleri