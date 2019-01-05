DHA DIŞ - Brezilya’da düşen helikopterin görüntüleri ortaya çıktı 

Görüntü Dökümü:
Panaromik şehir görüntüsü
Helikopterin düşmeye başlaması
Helikopterin yere çarpma anı çığlıklar
Kokpitten amatör çekim
Brezilya’nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterin içindeki turist Vivian Carolina Cataldo’nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde helikopterin...
Görüntü Dökümü:
Panaromik şehir görüntüsü
Helikopterin düşmeye başlaması
Helikopterin yere çarpma anı çığlıklar
Kokpitten amatör çekim