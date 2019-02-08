DHA DIŞ - Brezilya'da futbol tesislerinde yangın: 10 ölü

Brezilya () - Brezilya'nın köklü futbol kulüplerinden Flamengo'nun, Rio de Jeneiro'daki bulunan antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ninho de Urubu tesislerinin yatakhanesinde çıkan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangının, oyuncular yatakhanede uyurken çıktığı belirtiliyor. Tesislerde, Flamengo'nun 14-17 yaş grubu takımında oynayan gençler de çalışma yapıyor.

Yerel basın, İtfaiye Sorumlusu Douglas Henaut'un "Flamengo takımının genç takımında oynayan çocukların uyuduğu sırada çıktı yangın. Çıkış nedenini henüz bilmiyoruz ancak araştırmalarımız sürüyor" sözlerine yer verdi. Brezilya basın, yangının saat 7:20 itibarıyla kontrol altına alındığı ve hayatını kaybedenlerin kim olduğuna dair resmi bir bilginin henüz paylaşılmadığını duyurdu.

Yangında ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

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Olay yerinden görüntüler / TV KAYDI