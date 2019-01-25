DHA DIŞ - Brezilya'da baraj çöktü

Brezilya () - Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel medya, ölü ve yaralananlar olduğunu yazdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler
Brezilya () - Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel medya, ölü ve yaralananlar olduğunu yazdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------- Olay yerinden görüntüler
Brezilya () - Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel medya, ölü ve yaralananlar olduğunu yazdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler