DHA DIŞ – BEA’deki helikopter kazası amatör kamerada

() - Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen; pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza amatör kamerada.

BAE resmi haber ajansı WAM, BAE'deki Resü'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştüğünü duyurmuştu. Yaşanan o anlara dair amatör kamera görüntüleri yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterin görüntüsü

Dağa çakılması

Yanması