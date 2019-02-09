DHA DIŞ - Barselona'da tren kazası: 1 ölü, 92 yaralı

İSPANYA () - İspanya’nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı. Kazada 100'e yakın yolcunun da hiçbir yara almadan kurtulduğu belirtildi. Katalonya bölgesinde iki yolcu treni akşam saat...