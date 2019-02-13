DHA DIŞ - Bakan Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------ Aile fotoğrafı çekimi

DHA DIŞ - Bakan Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Aile fotoğrafı çekimi

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