DHA DIŞ - Bakan Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Aile fotoğrafı çekimi
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------ Aile fotoğrafı çekimi
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Aile fotoğrafı çekimi