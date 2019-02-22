DHA DIŞ - Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da

ABD () - ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın resmî davetlisi olarak ABD’ye giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington’da Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD’li yetkililer tarafından karşılandı.