Enis TABAK, Prizren () - Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın bağımsızlığının üzerinden 11 yıl geçti.

Bugün bağımsızlığının 11'inci yıldönümünü kutlayan Kosova'da ilk tören Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramuş Haradinay ve Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin Kosova'nın bağımsız sembolü olarak kabul edilen İbrahim Rugova ve Adem Yaşari'nin anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. Daha sonra Priştine merkezi meydanında ilk kez Kosova Ordusu askerlerinin geçiş töreni olacak. Kutlamalar çerçevesinde Kosova genelinde konserler yanı sıra değişik etkinliklerle gerçekleşmesi bekleniyor.



11 YILDA KOSOVA



Bağımsızlığının 11'inci yılını kutlayan Kosova halkı işsizlikten şikâyetçi. Bağımsızlığının üzerinden 11 yılın geçtiği Kosova'da; vatandaşlar 11 yılı mikrofonlarımıza değerlendirdi. Vatandaşlar ülkelerinde en çok işsizlikten şikayet ediyor. Ancak her geçen yıl artan işsizlik ve ekonomik sıkıntı Kosovalıları göçe zorluyor. Bağımsızlığının 11'inci yılında vatandaşlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Kosovalılar 11 yılda özellikle işsizliğin artması ve bu sıkıntı nedeniyle yaşanan göçleri değerlendirdi.



Gençlerin En Büyük Sorunu İşsizlik

Bağımsızlık üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen gençler gelecekle ilgili umutsuz konuşuyor. Kosovalılar, ekonomik olarak bağımsız olamadıklarını belirtiyor. Çok sayıda Kosovalı ise yasal olmayan yollarla Kosova'yı terk ederek Batı ülkelerine sığınıyor.



Emekli Maaşıyla Geçinmek İmkansız

Uzun yıllar devlet memuru olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan emeklilerde, aldıkları 75 Euro maaşla geçinmenin mümkün olmadığını söylediler. 75 Euro'nun ekmekten ziyade ilaçlarına yetişmediğini söyleyen emekliler, devlet memurlarına yapılan zamların emeklilere de yapılmasını istiyorlar.



NATO'nun 1999 yılında Sırbistan güçlerine karşı başlattığı hava operasyonu ardından Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altında giren Kosova'nın, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Bağımsızlığının 11'inci yılına giren Kosova'yı bugüne kadar aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de yer aldığı 116 ülke bağımsız olarak tanıdı.



Görüntü Dökümü:

- Kosova'da caddelere kutlamalar nedeniyle asılan bayraklar

- Kosovalı vatandaş işsizlikten şikayetçi

- Kosovalı emeklilerle söyleşi

- Emeklilerden detaylar

- Kosovalı gençlerle söyleşi