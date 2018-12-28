DHA DIŞ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti

Azerbaycan () - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Aliyev, Soylu ile görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki yakınlığa değinerek, Azerbaycan ile Türkiye'nin dost olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişki hakkında, "Tek millet, iki devlet" dediğini belirten Soylu, "Bu düsturda da gidiliyor. Allah'ım gelecek yıllarda çok daha iyilerini nasip etsin, duamız o. Çünkü biz, hem zatıaliniz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem devletlerimizin kurduğu bu ilişkinin, coğrafyamıza, dünyaya hem de milletimize çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilere değinen Soylu, "Başta Yukarı Karabağ meselesi olmak üzere, kederiniz kederimizdir." dedi.

