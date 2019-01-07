DHA DIŞ - Atina'daki ABD Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı

Io Chokona, Atina, () - Yunanistan'da kendilerini 'iktidar karşıtları' olarak tanımlayan 'Ruvikonas', başkent Atina'da ABD Büyükelçiliği binasına kırmızı boya kutusu fırlatarak saldırı düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, 24 saat boyunca sıkı güvenlik sistemleri altında denetlenen binaya, motosikletlerle yaklaşan 10 kişi, içi kırmızı boya dolu şişeleri atıp olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilmemeleri için ise sis bombaları attı.

Rubikonas anarşist grubu, yazılı bildiriyle saldırıyı üstlendi. Polis şimdiye kadar 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Araştırmalar devam ediyor.