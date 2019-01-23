DHA DIŞ - Anlaşmasız Brexit İngiltere deniz ticaretini vuracak

Gonca YAĞCI () - İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden bir anlaşma yapılmadan ayrılmasının sonuçlarından biri de Fransa ile İngiltere’yi birbirine bağlayan Manş Denizi’ndeki yük ticaretinin yüzde 87’lere kadar düşmesi olabilir.

İngiliz televizyon kanalı Sky News’in Britanya Sınır Güvenliği’nden elde ettiği belgelere göre, Brexit’in anlaşmasız olması halinde ilk altı ay içersinde İngiltere’nin Avrupa ile deniz ticareti yüzde 75 ile 87 oranları arasında azalabilir.

Sky News’in yer verdiği ‘yük ticareti olası varsayımlar’ dosyasında anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere’nin Manş Denizi’ndeki ulaşımını bekleyen olasılıklar üzerinde duruluyor.

Belgelere göre anlaşmasız Brexit durumunda ilk 3-6 aylık dönemde nakliye oranları sadece yüzde 13 ile 25 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu ticaret İngiltere kıyı kenti Dover ile Fransa’nın lCalais kenti arasında çalışan yük gemilerini kapsıyor.

Normal şartlarda İngiltere’nin AB’den 29 Mart 2019’da resmen ayrılması gerekiyor. Ancak İngiltere’nin AB ile herhangi bir anlaşma yapılmadan ayrılması durumunda ticari ilişkilerin Dünya Ticaret Örgütü’nün yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleşmesi üzerinde duruluyor.