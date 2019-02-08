DHA DIŞ - Amazon CEO’su Jeff Bezos: Çıplak fotoğraflarımı yayımlamakla tehdit ediliyorlar

Razi CANİKLİGİL, NEW YORK () - Amazon'un patronu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, tabloid gazetesi National Enquirer'in, çıplak fotoğraflarını yayımlamakla kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gönderilen tehdit mektuplarını yayınlayan Bezoz, “Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir?” ifadesini kullandı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos’un, kişisel bloğunda National Enquirer'in kendisine şantaj yaptığını iddia ederek kendisine gönderdikleri yazışmaları yayınlaması ABD’de büyük yankı yaptı.

Washington Post’un da sahibi olan Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile aşkını ortaya çıkaran fotoğrafları, yine ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın arkadaşı David Pecker'ın CEO'su olduğu National Enquirer dergisinde yayınlanmıştı.

ABD’de süpermarketlerde satılan National Enquirer’in bağlı olduğu American Media Inc. (AMI) şirketi hakkındaki soruşturmadan geri çekilmediği sürece, açık fotoğraflarının yayınlanmasıyla tehdit edildiğini kaydeden Bezos, bu tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, epostalarda yer alan fotoğraflarla ilgili bilgileri de yayınladı.

Derginin editörü Dylan Howard tarafından gönderilen e-postalarda, Bezos’un sol elinde telefon tutarken çıplak çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, ayrıca Bezos’un evlilik yüzüğünün de görüldüğü fotoğraflar arasında sevgilisi Lauren Sanchez’in de dekolte fotoğraflarının bulunduğu iddia edildi.

Amazon’un sahibi Bezos, National Enquirer’in eski Los Angeles TV sunucusu olan sevgilisi Lauren Sanchez’le olan ilişkisini ilk ortaya çıkarıp yayınlaması sonrasında eşi McKenzie ile boşanmıştı. Bezos, bu olay sonrasında özel dedektif Gavin de Becker'i bu sızıntıyı bulması için görevlendirmişti.

Bezos, bu olaydan birkaç gün sonra, AMI'den bir temsilcinin kendisine yaklaştığını ve ‘soruşturmamızı durdurmazsak’ metin mesajlarının ve fotoğrafların daha fazlasını yayınlamakla tehdit ettiğini iddia etti.

Yayınlanan tehdit mektubunda “Bu e-postayı göndermekten hiçbir editör memnuniyetlik duymazdı. Umarım sağduyu hâkim olabilir - ve hızlı bir şekilde. ”ifadeleri yer alırken, AMI’nin genel başkan yardımcısı ve de Becker’in avukatı arasında geçtiği iddia edilen başka bir e-postadaysa tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilecekleri ve AMI’nin siyasi olarak motive edildiğini veya siyasi güçler tarafından etkilendiğini öne sürecek hiçbir bilgi veya temele sahip olmadıkları yönde atıfta bulunacaklarını kabul eden bir anlaşma önerisi yeraldı.

Bezos, Medium.com’daki bloğunda yayınlanan e-postanın “AMI’nin gazetecilik ayrıcalıklarını silahlandırma, gerçek gazeteciliğin ilkelerini ve amacını görmezden gelme konusunda uzun süredir bir üne sahip olduğunu” belirtti.

AMI, daha önce eski Playboy modeli Karen McDougal’un Başkan Trump'la ilgili iddia ettiği ilişkisini 150 bin dolar vererek yayınlamadığını, Adalet Bakanlığı ile yaptığı dokunulmazlık anlaşması sayesinde kabul etmişti.

Bezos, AMI'nin ‘gasp ve şantaj’ ile devam etmesine izin vermek yerine, ‘tehdit ettikleri şahsi zarar ve utançlara rağmen’ e-postaları serbest bırakmaya karar verdiğini belirterek şunları kaydetti;

“AMI’ın vereceği herhangi bir kişisel utanç, arka koltuğa geçmeme neden olabilir, çünkü burada çok daha önemli bir konu var; Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir?”