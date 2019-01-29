DHA DIŞ - ABD’den çocuk cinsel istismar davaları için yeni yasa

Gonca YAĞCI, () - New York Eyaleti Yasama Meclisi, çocuk cinsel istismarı davalarında mağdurların dava açmalarındaki sınırlandırmaları genişleten yasayı kabul etti.

Buna göre yeni çocuk istismarı yasası, çocuk yaşta cinsel istismara uğramış mağdurların 55 yaşına kadar istismar eden kişiye dava açabilmesini sağlıyor. Bu yasa daha önce 23 yaş ile sınırlandırılmıştı. Ceza davalarında ise mağdurlar, 28 yaşına kadar kovuşturma talebinde bulunabilecek.

CNN’e konuşan Pensilvanya Üniversitesi’nden Profesör ve ABD Çocuk (Child USA) Direktörü Marci Hamilton, bu yasanın kabul edilmesiyle New York’un en kötü eyaletlerinden biri olmaktan çıkıp en iyileri arasına girdiğini söyledi.

ABD’deki birçok eyalet mağdurlara, mağduriyetlerinden onlarca yıl sonra bile dava açabilmelerine izin veriyor. Örneğin Oklahoma’da cinsel istismar mağdurları 45 yaşına kadar hem hukuk hem de suç davası açabiliyor.

Child USA’nin verilerine göre çocuk yaşta cinsel istismara uğrayan mağdurların birçoğu 52 yaşına kadar kendilerini açığa çıkarmıyor.

Diğer yandan ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geçtiğimiz yıl her yedi çocuktan birinin cinsel istismara uğradığını veya ihmal edildiğini tahmin ediyor.