ABD () - ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa etti. CBCNews Televizyonu, Brett H. McGurk'un istifasının, Savunma Bakanı James Mattis'in istifasının hemen ertesinde geldiğinin altını çizdi.
DHA DIŞ - ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk istifa etti
ABD () - ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa etti. CBCNews Televizyonu, Brett H. McGurk'un istifasının, Savunma Bakanı James Mattis'in istifasının hemen ertesinde geldiğinin altını çizdi.
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