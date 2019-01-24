DHA DIŞ - ABD: Diplomatlarımız Venezuela’dan ayrılmayacak

Gonca YAĞCI, () - ABD ile Venezuela arasındaki siyasi kriz büyüyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD’li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerikalı diplomatların çekilmeyeceği açıklaması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi lan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından kriz başlamış bunun üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerikalı diplomatların Venezuelalı 72 saat içersinde terk etmelerini istemişti