DHA DIŞ - ABD'de bowling salonunda silahlı saldırı

ABD () - ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Polis, çevredekilere olay bölgesinden...

DHA DIŞ - ABD'de bowling salonunda silahlı saldırı

ABD () - ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Polis, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

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