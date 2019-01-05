ABD () - ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Polis, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.
DHA DIŞ - ABD'de bowling salonunda silahlı saldırı
ABD () - ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Polis, çevredekilere olay bölgesinden...
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