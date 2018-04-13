DHA ANKARA- MHP'li Usta: HDP- CHP ittifakına üzülürüz ancak şaşırmayız

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Son dönemde HDP ile CHP'nin politikaları son derece birbirine yakındır. Böyle bir ittifak kurulursa da üzülürüz ancak şaşırmayız" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Katip üyesi Necmettin Ahrazoğlu ile birlikte Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve üyelerini makamında kabul etti. Erhan Usta, CHP ve HDP’nin ittifak iddialarına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörü destekleyen, terörle arasına hiçbir mesafe koymayan bir siyasi partiyle ittifak yapmasını doğru bulmayız. Özelikle son dönemde HDP ile CHP'nin politikaları son derece birbirine yakındır. Böyle bir ittifak kurulursa da üzülürüz, ancak şaşırmayız."

Nursima KESKİN/ANKARA, ()-