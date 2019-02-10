Fatih POYRAZ/ANKARA, ()
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Yönetmeliğe eklenen ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı tanıyan geçici madde ise şöyle:
Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.
DHA ANKARA-KREDİ İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE
Fatih POYRAZ/ANKARA, () Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, yönetmeliğe eklenen geçici madde...
Fatih POYRAZ/ANKARA, ()