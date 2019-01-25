JANDARMA Genel Komutanlığı'nın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacı 31 Aralık 2024'e kadar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından karşılanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının, 1111 sayılı Askerlik Kanununu hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2024'de kadar uzatıldığı belirtildi. Söz konusu karar, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun geçici 5'inci maddesi gereğince alındı.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()