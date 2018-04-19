DHA ANKARA- HDP'li Baydemir ve Irmak'ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü 

HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü.
ANKARA ()
HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü. ANKARA ()
HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü.
ANKARA ()