DHA ANKARA - Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak için ABD'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve ulusal konuların ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak için ABD'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alınmıştır."

Haber: ANKARA,()