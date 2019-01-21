ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak'ta Rusya ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Ocak Çarşamba günü, Rusya'nın başkenti Moskova'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk bakan ve yetkililer de eşlik edecek. İki liderin görüşmesinin yanı sıra heyetler arası görüşme yapılması da bekleniyor.

Görüşmelerde, Suriye ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alınacak.