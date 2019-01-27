CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Irak kuzeyinde üs bölgesine yönelik saldırıyla ilgili bilgi notu paylaştı. Irak kuzeyinde yer alan Suri Üs Bölgesine karşı 26 Ocak 2019 tarihinde yapılan saldırıların, sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bilgi notunda öncelikle taşlı saldırı şeklinde başlatılan saldırının, daha sonra dozunun giderek artırıldığının tespit edildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"Olayda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelmiş, herhangi bir personel kaybı olmamıştır. Olaylar esnasında, PKK’lı teröristlerin, her zaman başvurdukları taktiğe benzer şekilde, halkla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye özel gayret sarf ettikleri anlaşılmıştır. Olayların daha da büyümemesi için gerekli tedbirler ivedilikle alınmış, bu esnada sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Halihazırda üs bölgemizin emniyeti alınmıştır. Personelimiz görevinin başındadır."

FAHRETTİN ALTUN: SİVİLLERİN ARASINA GİZLENDİLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak’ta üs bölgesine yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altun, Kuzey Irak’ın Duhok şehri yakınlarında bulunan askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi. Altun, "Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"PKK’lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK’lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz."

Altun, Türkiye'nin Duhok halkıyla yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti sarfettiğini kaydetti.

Haber: ANKARA,()