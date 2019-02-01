CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12’nci ve 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yapıldığı kaydedildi.
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()
DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de
CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na...
CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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