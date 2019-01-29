DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörünün önde gelen temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ile görüşmede şu isimler hazır bulundu: Birol GÜVEN(Yapımcı) Şükrü AVŞAR(Yapımcı) Timur SAVCI(Yapımcı) Cemal...