DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Devlet Bahçeli'yi kabul etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüntü dökümü
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-Kabulden görüntü ve fotograf
Haber: ANKARA ()
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüntü dökümü -------------- -Kabulden görüntü ve fotograf Haber: ANKARA () ============================
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüntü dökümü
--------------
-Kabulden görüntü ve fotograf
Haber: ANKARA ()
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