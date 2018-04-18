DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Devlet Bahçeli'yi kabul etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüntü dökümü -------------- -Kabulden görüntü ve fotograf  Haber: ANKARA ()  ============================

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Devlet Bahçeli'yi kabul etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüntü dökümü
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-Kabulden görüntü ve fotograf 

Haber: ANKARA () 

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