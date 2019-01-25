CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Prof.Dr. Zühtü Arslan’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Prof.Dr. Zühtü Arslan’a tebrik telgrafı göndererek, başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()
DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a tebrik telgrafı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Prof.Dr. Zühtü Arslan’a tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa...
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Prof.Dr. Zühtü Arslan’a tebrik telgrafı gönderdi.
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