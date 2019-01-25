DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a tebrik telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Prof.Dr. Zühtü Arslan’a tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa...

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a tebrik telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Prof.Dr. Zühtü Arslan’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Prof.Dr. Zühtü Arslan’a tebrik telgrafı göndererek, başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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