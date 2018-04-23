DHA ANKARA- Çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş oldu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cenk Yakın Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş (12) oturdu.

Çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'a sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Fatih Mintaş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SİZE ÇOK İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'ın konuşmasının ardından "Fatih ismiyle müsemma olur. Sadece inşallah isimle kalmaz. Çok önemli. Genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insan yetiştirmek. Sizler bizim adaylarımızsınız. Dolayısıyla başarınız bizim için başarı olacaktır. Bundan dolayı size çok inanıyoruz. Başarılarınızla övüneceğiz. Sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim geleceğe olan umudumu çok daha fazla artırıyor. Hele hele sayın Cumhurbaşkanının gözündeki ışıltı. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

"İLK İCRAATIM TABİKİ DE DEVLETİME HİZMET OLACAKTIR"

24 Haziran'da Başkan seçilmesi halinde ilk icraatının ne olacağı şeklindeki soruya çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş, "İlk icraatım tabiki de devletime hizmet olacaktır" diye yanıt verdi.

"ÇOCUKLARIN BİZİMLE BİRLİKTE GÜLMELERİ, OYNAMALARI İÇİN ÇALIŞMA YAPARIM"

"Seçim sürecinde, özellikle çocuklara yönelik özel bir vaadiniz olacak mı?" sorusu üzerine çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş, "Özel vaadim tam o konuda pek bir bilgim yok. Çocukları nitelikli yetiştirmek olacaktır. Teşekkür ederim" dedi.

Seçimden sonra Suriye'deki çocuklar için ne yapacaksınız?" sorusu üzerine çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş, "Çocukların bizimle birlikte gülmeleri, oynamaları için çalışma yaparım" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara ilişkin bir soru üzerine çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş, "Öncelikle bu kötü bir olay. Tabi ki şiddet olması kötü. Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler bu konuda önlemler alırım" açıklamasında bulundu.

"TORUNLARINIZLA ACABA BİR 23 NİSAN KUTLAMASI YAPABİLDİNİZ Mİ?" SORUSUNA VERİLEN YANIT GÜLÜMSETTİ

"Sizin çok yoğun mesainiz var. Torunlarınızla acaba bir 23 Nisan kutlaması yapabildiniz mi?" sorusu üzerine çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'ın "Ben kardeşimin genel provasını izlemiştim güzeldi. Onunla vakit geçirmeye çalışıyorum, torunlarım olmadığı için" şeklindeki sözleri herkesi gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 torunu olduğunu söyleyince Fatih Mintaş, "Maşallah. Benim anneannemin de 8 tane torunu var" dedi.

Fatih Mintaş bir soru üzerine "Burada olmak çok onure edici bir duygu. Biz buralara kendimiz seçilmiş olarak geldik. Benim için çok büyük bir onur" dedi.

"BU KIYAĞIMI DA UNUTMAYIN"

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk Cumhurbaşkanı Mintaş'a, "Şimdi sizi bir de makama alıcam. Bir de şöyle makamımda sizlerle bir arada olalım derim. Nasıl düşünürsün Fatif? Ama bu kıyağımı da unutmayın" diye sordu.

Mintaş bu soruya, "Olabilir çok teşekkür ederiz. Unut mayız tabiki de" diye yanıt verdi.

Görüntü dökümü

-Erdoğan'ın konuşması

-Fatih Mintaş'ın konuşması

-Törenden genel ve detaylar

Hakime TORUN / ANKARA, ()