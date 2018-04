DHA ANKARA- Çavuşoğlu: Popülizmin Yunanistan'a faydası yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili, Yunanistan Savunma Bakanı'nın popülizmi sevdiğini belirterek, "Yunanistan Savunma Bakanı'nın şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemeli. Dün akşam bayrak dikildi, komandolarımız gitti aldı. Bu problem değil. Yine alırız, yaparız. Bunlara ne gerek var? Ege'de krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Attıkları zaman karşılığı buluyorlar. Popülizmin Yunanistan'a faydası yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakanlıkta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, Stoltenberg'e görevinde başarılar dileyerek şunları söyledi: "Bu ziyaret 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinin de bir hazırlığı niteliğindedir. Bugün zirvenin gündemindeki muhtemel konuları arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bu zirvede terörle mücadele ve genişleme politikasıyla ilgili kararlar alınmasını bekliyoruz. Bosna Hersek, Makedonya ve Gürcistan'ın birliğe dahil edilmesini istiyoruz. NATO'nun genişlemesinden yanayız."

'TERÖRLE MÜCADELEDE ÇİFTE STANDARTA KARŞIYIZ'

Ardından terörle mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği destek için Stoltenberg'e teşekkür eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Stoltenberg'in göreve geldiği günden bu yana yaptığı açıklamalar ve terörle mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği destek takdire şayandır. Her platformda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri tüm dünyaya anlatan bir genel sekreterdir. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Elbette NATO'dan terörle mücadelemize daha çok destek bekliyoruz. Tehdidin bir bloktan ya da bir ülkeden gelmesi şart değil. NATO tehditlere karşı müttefiklerini korumak için kurulmuştur. Dolayısıyla tehdit nereden gelirse bu tehdidi bertaraf etmek için birlikte çalışmamız lazım. Sadece belli ülkelerin tehditlerini dikkate almak doğru olmaz. O zaman ittifakın ne anlamı var, ittifaka ne gerek var. Biz tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Ve terörle mücadelede çifte standarda ve ayrımcılığa karşıyız."

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu ve NATO'nun tüm faaliyetlerine destek verdiklerini belirterek, "Ama NATO da Türkiye'nin beklentilerini karşılamalıdır. Hava savunma sistemiyle ilgili beklentilerimizin karşılanmasını bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İTTİFAKTA KİLİT ROL OYNAYAN BİR ÜLKE'

Ankara'ya 7'nci kez geldiğini belirten Stoltenberg ise, "Ankara'ya yaptığım bu kadar çok ziyaret ülkenizin NATO için önemini gösteren bir işaret. Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir ülke. NATO operasyonlarına ve DEAŞ'la mücadeleye katkıda bulunuyorsunuz. Konya'dan ortak uçaklarımız DEAŞ'la mücadeleye katkı için kalkıyor. Türkiye, Afganistan'da da önemli rol oynuyor. Türkiye'nin Kosova'daki NATO misyonuna da destek sağlıyor. Türkiye ittifakımız için çok fazla şey yapıyor. Başka hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar çok fazla terör saldırısıyla karşı karşıya kalmamıştır. Aynı zamanda bu bölgede istikrarsızlığa en fazla maruz kalan ülkesiniz. Türkiye 3.5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor ama yalnız değilsiniz. NATO sizinle dayanışma içerisinde" diye konuştu.

'2013'TEN BU YANA DESTEKLERDE BULUNUYORUZ'

Konuşmasında, "2013'ten bu yana Türkiye'nin Suriye'den sınırlarına gelen tehditlerden korunması için katkıda bulunuyoruz" diyen, Stoltenberg, konuşmasına şöyle devam etti:

"NATO, uzun yıllardır askeri altyapı için milyarlarca katkıda bulunmuştur. NATO, Türkiye için önemlidir, Türkiye de NATO için önemlidir. NATO, 70 yıldır vatandaşlarını, değerlerine uygun şekilde korumaya çalışmaktadır. Biz aynı zamanda terörizmle mücadelede de çalışmalarımızı arttırdık. Temmuz'daki zirvede, Irak'taki eğitim misyonunu da tartışacağız. Oradaki ortaklarımıza DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemesi konusunda destek vereceğiz. Türkiye'nin de bu misyona katkıda bulunacağını düşünüyorum."

'NATO'YU BİLGİLENDİRDİ'

Ardından Suriye operasyonuna değinen Stoltenberg, "Fransa, ABD ve İngiltere, Suriye'ye yönelik saldırı konusunda NATO'yu bilgilendirdi. NATO, kimyasal silahların Suriye rejimi tarafından sürekli olarak kullanılmasını kınıyor. Bu tür hareketlerin sorumluları hesap vermelidir. Ve kimyasal silahların kullanılması engellenmelidir. Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok. Dolayısıyla NATO, Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını da destekliyor. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çatışmalara barışçıl bir çözüm bulma çabalarını destekliyoruz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANINA YAKIŞIR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'Doğu Guta'da kimyasal saldırılar artmasaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecektim' şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi: "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz popülizmi tercih ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir cumhurbaşkanına yakışır açıklama bekliyoruz. Macron Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Ankara'ya gelmek istediğin ve zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız da Ruhani ve Putin'i aradı. Rusya, 'Herhangi bir mahsuru yok' dedi. İran ise 'Üçlü toplantımızı yapalım, sonra 3+1 şeklinde yaparız' dedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi. Yani olayı başka yere çekmesin. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin. Bunları açıklamak zorunda kalmamalıydık ama gerçeği söylemeyince bir cumhurbaşkanı biz söylemeliyiz."

Bakan Çavuşoğlu, yine Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye operasyonu konusunda Türkiye ve Rusya'nın farklı cephelerde yer almasıyla ilgili açıklaması üzerine şunları söyledi: "Biz başından beri kimyasal silahlara da karşıyız, nükleer silahlara da karşıyız. Ve rejimin kimyasal silah kullanmasına başından beri karşıydık. Rejimin cezalandırılmasını her defasında talep ettik. Her defasında bu bölgeden delillerin toplanıp Lahey'e gönderilmesini istedik. Bizim İran ve Rusya ile Astana ve Soçi'yle başlayan bir işbirliğimiz oldu. Bu işbirliğinin amacı ateşkesi sağlamak ve siyasi sürece katkı sağlamak. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Bu süreçte de iki ülkeyle rejim konusunda farklı düşündük. Farklı düşündük diye diğer alanlardaki işbirliğimizi sonlandırmayız. O konuda işbirliği var diye de rejim konusundaki ilkeli tavrımızdan vazgeçecek değiliz. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değildir. Rusya ile güçlü ilişkilerimiz var. Biz her ülkeyle ilişkilerimizi güçlü tutmak durumundayız. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil. Biraz daha ciddiyete davet ediyoruz."

'POPÜLİZMİN YUNANİSTAN'A FAYDASI YOK'

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime de değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Yunanistan bizim komşumuzdur. Yunanistan'la ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte adımlarda attık. En son Yunanistan uçağı düştüğü zaman Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bey, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı aradı, milletimiz adına üzüntülerini iletti. İki komşuyuz, iyi günde de kötü günde de beraber olmamız gerekiyor. Sorunlarımız ve ihtilaflarımız var ama görüş ayrılığı olduğu zaman tırmandırmadan üstesinden gelmemiz lazım. Daha önceki anlaşmalarla, kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar var, kayacıklar var. Yunanistan bizim diyor, biz de Türkiye olarak 'Hayır bizim' diyoruz. Ama bu konuda bir görüş birliği yok. Yapılması gereken şey, gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır. Biz söylüyoruz her zaman, burada tehlikeli adımlar atmayın bir kaza çıkabilir ya da askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir. Maalesef bir savunma bakanı var. Kimine göre iyi çocuk, kimisine göre şımarık çocuk. Yunanlılara göre söylüyorum. Popülizmi seviyor. Yunanistan Savunma Bakanı'nın şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemeli. Dün akşam bayrak dikildi, komandolarımız gitti aldı. Bu problem değil. yine alırız, yaparız. Bunlara ne gerek var. Ege'de krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Attıkları zaman karşılığı buluyorlar. Popülizmin Yunanistan’a faydası yok."

