BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimlerine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bozdağ, "24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu" dedi.

Bozdağ'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

"24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu.

Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığında CHP; 2 halkoylaması ile 2 Cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş.

Seçime; girmiş, yenilmiş; Seçime girmiş, yenilmiş, yenilmiş...

24 Haziran'da; R.Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayından % 22,6 fazla oy aldı ve % 52,6 ile Cumhurbaşkanı seçildi.

Milletvekili seçiminde Ak Parti, % 42,6 ile CHP’den % 50 fazla oy aldı ve 295 milletvekili çıkardı.

Hala kaybeden, Erdoğan / Ak Parti; kazanan, Kılıçdaroğlu / CHP öyle mi?

CHP G.Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP, Ak Parti G.Başkanı R.Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti’ye karşı dokuzuncu kez seçimi kaybetme rekorunu kırdı.

Kılıçdaroğlu, kendine ait seçim kaybetme rekorlarına, son seçimde bir yenisini ekledi.

Kılıçdaroğlu, CHP’ye daha fazla oy ve vekil kazandırmayı ve CHP’yi birinci parti yapmayı hedefleyen bir lider değildir.

Kılıçdaroğlu, AK PARTİ vekil sayısını azaltmayı; partisinin oyunu düşürse de başka partilere barajı geçirmeyi hedefleyen, bunu da başarı sayan bir liderdir.

Partisi dışındaki partilerin başarısı için çalışan, başka partilerin başarısını kendi başarısı sayan ve hatta bir de bunlarla övünen biri her hangi bir partiye genel başkan olur mu? Elbette olmaz. Ama konu CHP olunca, bu oluyor/olabiliyor. Sahi, bu, nasıl particilik?

Anlamadığım/cevabını bulamadığım soru şu: Recep Tayyip Erdoğan dokuz seçimi kazandığı, Kemal Kılıçdaroğlu ise dokuz seçimi kaybettiği halde, nasıl oluyor da hep kaybeden Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti oluyor da kazanan hep Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP oluyor? Sahi siz anladınız mı?"

Haber: ANKARA,()