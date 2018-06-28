DHA ANKARA - Bitlis'te 10 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik bugün düzenlenen hava harekâtında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis/Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber: ANKARA,()