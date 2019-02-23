DHA ANKARA - ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yön levhasına çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Emek Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümitköy yönünde ilerleyen Gökhan E.'nin kullandığı 05 RC 944 plakalı otomobil, Dışişleri Bakanlığı karşısında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yön levhasının direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Gökhan E., daha sonra ambulansla kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi araç trafiğine kapandı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralı sürücüden görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()