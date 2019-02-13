DHA ANKARA - Ankara'da minibüs, 2 otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA'da ışıklı kavşağa kontrolsüz giren minibüsün 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Mesnevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alev Anıl'ın kullandığı 06 DM 2465 plakalı otomobil, Mesnevi Caddesi ile Kuzgun Caddesi'nin birleşimindeki kavşakta sola döndüğü sırada, arkadan gelen Bekir Bilgen yönetimindeki 06 BBY 870 plakalı minibüs, 06 DM 2465 plakalı otomobille Oğuzhan Kılınç'ın hakimiyetindeki 06 BU 6868 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerin etrafa savrulduğu kazada sürücüler Alev Anıl, Oğuzhan Kılınç ve Bekir Bilgen ile minibüsteki yolculardan D.I. yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Kılınç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, Mesnevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alev Anıl'nın kullandığı 06 DM 2465 plakalı otomobilin sola dönmek için yavaşladığı sırada arkadan gelen minibüsün iki otomobile birden çarptığı görüldü. Hurda yığınına dönen 3 araç çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anı

- Kaza yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

- Araçlardan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,()

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ