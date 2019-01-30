DHA ANKARA - 27 ildeki sokak operasyonlarında 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, son 4 gün içerisinde Narkotik birimlerince düzenlenen sokak operasyonlarında, 34 kilo 990 gram uyuşturucunun ele geçirildiği, 256 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığını bildirildi.

EGM'nin twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 'Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız' vurgusu yapıldı. ?Paylaşımda, son 4 günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 ilde düzenlenen sokak operasyonlarında, 256 şüpheliye adli işlem yapıldığı belirtildi. Ayrıca, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap, 7 tabanca, 84 fişek, 3 hassas terazi ve 21 bin 405 Türk Lirası para ele geçirildiği bildirildi.

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Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()