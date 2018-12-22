CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik 'tek adam' eleştirileriyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2014 yılında, tarihimizde ilk defa doğrudan milletin tercihiyle Cumhurbaşkanı olmuştur. Yeni yönetim sistemimizin ilk Cumhurbaşkanlığı görevine de yine milletimizin büyük teveccühü ve desteğiyle gelmiştir. Tamamı demokratik yöntemlerle yaşanmış bu süreci ‘tek adamlık’ iddiasıyla karalamaya çalışmak, millete hakarettir" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2019 bütçe görüşmelerinin son gün oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019 bütçe hedeflerini anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik, 'tek adam' eleştirilerine de yanıt verrdi. Oktay, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, özellikle tek adam boyutunda yoğunlaşan sorular ve eleştiriler öne çıkmaktadır. Türkiye’de sistem değişiklikleri ne yazık ki siyasi iradenin arzusuyla veya milletin arzusuyla değil, sadece vesayet odaklarınca darbelerle gerçekleştirilebileceği, neredeyse herkesin belki de kanına kadar enjekte edilen bir şeydi. İlk defa millet, siyasi iradenin, herhangi bir vesayetin altında ve etkisinde kalmadan değişiklik yapabileceğini gösterdi. Kamuoyunda sivil veya resmi tüm platformlarda yıllarca tartışılan, Meclis'ten geçen ve üzerine milletimizin onayladığı bir sistemin tek adam sistemi olabileceğine inanmıyorum. Türkiye’de ne zaman milli iradenin hakimiyeti tesis edilse, hep aynı iddia dile getirilmiştir" dedi.

'TEK ADAMLI İDDİASI MİLLETE HAKARETTİR'

1980’lerde rahmetli Özal için de aynı iddianın dillendirildiğini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı bühtanı yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatını demokrasinin imkanlarıyla ve demokratik sınırlar içinde yürütmüştür. 1994 yılında İstanbul’a, milletin desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 2003 Mart ayında yine milletin teveccühüyle milletvekili seçilmiş ve ardından Başbakan olarak görev almıştır. 2014 yılında, tarihimizde ilk defa doğrudan milletin tercihiyle Cumhurbaşkanı olmuştur. Yeni yönetim sistemimizin ilk Cumhurbaşkanlığı görevine de yine milletimizin büyük teveccühü ve desteğiyle gelmiştir. Tamamı demokratik yöntemlerle yaşanmış bu süreci ‘tek adamlık’ iddiasıyla karalamaya çalışmak, millete hakarettir. Bu iddiayı dile getirenler, Sayın Cumhurbaşkanımıza değil, aslında doğrudan milletimize saldırmaktadır."

‘EKONOMİDEKİ ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ’

Oktay, “İçinde bulunduğumuz şartların, ekonomide bazı zorlukları ve sorunları beraberinde getirdiğinin elbette farkındayız. Bu durumun üstesinden gelmemizi sağlayacak etkin politika ve tedbirler geliştirerek ekonomimiz Yeni Ekonomi Programında da öngördüğümüz şekilde dengelenme sürecine girdi. Kısa vadede yavaşlayan büyümemizin akabinde giderek daha da güçlenen bir ekonomik gelişmeye dönüşmesi sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle uyumluluk arz ediyor" dedi.

2019 YILI BÜTÇESİ

Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçe politikasını, para politikasıyla eşgüdümlü olarak yürüteceklerini kaydeden Oktay, "Makroekonomik istikrarı koruma, mali disiplini sürdürme, cari dengeyi iyileştirme, enflasyonu düşürme, istihdamı ve tasarrufları artırma, gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimizden taviz vermiyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız maliye politikası, Yeni Ekonomi Programında ortaya konulan dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. Maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, fiyat istikrarı ve cari açık hedefimiz ile uyumlu olarak yürütülecektir. Şimdi bu noktada, genel bütçe kapsamındaki alanlardaki faaliyetlerimiz ile önümüzdeki döneme ilişkin projelerimizden bazılarının detaylarına girebiliriz" dedi.

YAŞLILIK ŞURASI

Fuat Oktay, 2019 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yaşlılık Şurası’nı düzenleyeceklerini belirterek, "İktidar olarak daima şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı ailelerinin, gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olduk. Bu anlayışla şehit yakınlarımızın ile gazilerimizin istihdam hakkının kapsamını genişlettik. Ayrıca, eğitim desteği, faizsiz konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı, ÖTV muafiyeti gibi birçok alanda sosyal ve ekonomik destek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

2019 bütçesinde yerel yönetimlere ayırılan kaynak tutarının, önceki yıla göre yüzde 28,4 arttığını kaydeden Fuat Oktay, "Şehirlerimizin kimliğini canlandıran, yatay mimariyi esas alarak mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışıyla mekansal planlama ve uygulama çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şehirlerimizi daha yeşil ve ferah yaşam alanları haline dönüştürmek ve kimlikli yeşil şehirler oluşturmak üzere 81 ilimizde Millet Bahçesi çalışmalarını yürüteceğiz. Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefimiz kapsamında; bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokak yapılmasına ilişkin çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

Haber: Besti KARALAR / ANKARA,()