Devlet hastanesinin bahçesinde yangın paniği!

Ali Afacan, bugün saat 09.00 sıralarında Ayvalık Devlet Hastanesi bahçesindeki otopark alanına 17 EC 307 plakalı otomobili park etti. Bir süre sonra otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Afacan, yangın tüpüyle alevlere ilk müdahaleyi yaparken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle su sıkılarak alevler kısa sürede park halindeki diğer araçları sıçramadan söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, otomobilde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.