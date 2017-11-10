Devlet erkanı 10 Kasım için Anıtkabir'de !

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 79.yıldönümünde Anıtkabir'de saygı,sevgi ve özlemle anıldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, başbakan yardımcıları başta olmak üzere tüm devlet erkanı Anıtkabir'de idi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakmasından sonra tören başladı.1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.Resmi tören nedeniyle Anıtkabir'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.