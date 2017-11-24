Devlet Bahçeli'den o slogana tepki geldi !

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki toplu açılış töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kürsüye çıktığı anda atılan sloganlara tepki gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Turgutlu Belediyesi ortak çalışmaları sonucu gerçekleştirilen projelerin toplu açılışına ve temel atma gününe MHP Lideri Devlet Bahçeli'de davet edildi.Gelen davet üzerine Devlet Bahçeli'de Manisa'ya giderek toplu açılışa ve temel atma gününe katıldı.

Konuşma yapmak için üzere kürsüye çıktığı sırada slogan atan partilileri uyardı.Devlet Bahçeli kürsüdeyken , “İşte ordu işte komutan” sloganı atan partililere yönelik "O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha" diyerek uyardı.